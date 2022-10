Aiuti alimentari all’Ucraina e mancanza di mezzi comunali: “Grazie alla ditta Cerami”

Nelle temporanee qualità di ‘collaborazione’ per l’organizzazione dei servizi di volontariato, concessami dal sig. Sindaco On. Massimo Grillo, desidero esprimere un ulteriore ringraziamento ai miei concittadini che in un momento di difficoltà, hanno contribuito alla consegna di generi di prima necessità da inviare al popolo ucraino, che in violazione al diritto internazionale, sono stati violentemente aggrediti dai Russi, nonché a tutti i Dirigenti scolastici che si sono prodigati a stimolare i propri studenti ad una azione umanitaria improvvisa e necessaria.

Per la raccolta veniva reso operativo il Centro Operativo Comunale, e grazie alla disponibilità incessante e giornaliera dei volontari delle Organizzazione di Volontariato locali ed in particolare le ‘Pantere Verdi’ e le ‘Guardie Ambientali Centro Italia’ diretti rispettivamente da Giovanni Pellegrino e Aldo Sciacca, nonché da altri volontari spontanei che hanno dato il loro contributo anche nella traduzione in lingua cirillica del contenuto degli involucri in cartone, si riusciva a raggiungere gli obiettivi prefissati con risultati sopra le aspettative.

L’enorme quantità di alimentari e di generi di prima necessità, dopo averne accertato i requisiti prescritti contenuti nella Circolare della Protezione Civile Nazionale, sono state opportunamente sigillati e mantenuti nello stato ottimale di conservazione. Negli indirizzi indicati dalla Protezione Civile Nazionale, tutto il materiale raccolto doveva convergere in una unica sede della Protezione Civile di Trapani-Milo e qui si evidenziava il primo ed inaspettato ostacolo dovuto alla mancanza di mezzi comunali e/o fondi finanziari per sostenere le spese di trasporto.

Per non rendere inservibili le donazioni dei marsalesi ed il lavoro dei volontari, unitamente alla D.ssa Matilde Adamo e ai presidenti Pellegrino e Sciacca, si riteneva opportuno contattare una ditta privata affinché il carico raggiungessero Trapani nel più breve tempo possibile. Nella circostanza veniva interpellata la ditta ‘Cerami Traslochi’ nella persona del sig. Francesco Cerami, il quale avuta contezza della necessità impellente e seppur messo a conoscenza che l’eventuale trasporto sarebbe stato a ‘titolo gratuito’, non esitava un istante a dare la propria disponibilità.

Oggi, a distanza di mesi, vista l’inerzia e l’indifferenza anche dell’assessore di ‘collegamento’, dopo aver cercato inutilmente una risorsa finanziaria, sempre secondo quanto previsto nel Regolamento di Protezione Civile Nazionale circa l’utilizzo di ditte specializzate esterne, mi sento in obbligo unitamente ai Presidenti Pellegrino e Sciacca, di dire un grazie di cuore al Sig. Cerami per il suo prezioso contributo risolvendo con rapidità una questione di primaria importanza.

Nella speranza che in momenti di difficoltà, le Organizzazioni di Volontariato siano messi in condizioni di svolgere il proprio servizio in serenità e sicurezza, auguriamo al Sig, Cerami, con stima e gratitudine, una continuazione ricca di successi e soddisfazioni.

Salvatore Gabriele Adamo