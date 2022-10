Marsala avvolta dalla nebbia, buio e scarsa visibilità

Ancora una volta Marsala è avvolta dalla nebbia. Ieri sera, dalle 21.30 in poi, una nube ha creato un manto sulla città generando poca visibilità.

Complice il caldo che persiste, molto probabilmente, in questa “Ottobrata”, il fenomeno atmosferico ha portato gli automobilisti a procedere piano in strada. Dai palazzi la scena era quasi inquietante, non si vedeva completamente niente e col buio che avvolge alcune zone della Città prive ad oggi di illuminazione, la situazione era ancora più spettrale.