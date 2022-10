Pallamano Femminile: vincono Erice e Paceco

La Pallamano in Provincia di Trapani cresce sempre di più ed è sempre più donna.

Ritornano al successo le ragazze dell’Handball Erice, che, al PalaCardella ha superato il Cassano Magnago con il risultato finale di 24 a 16. Una gara sempre gestita dalla formazione ericina, che ha ampliato il proprio vantaggio nella seconda parte del match. Tra le singole emergono le parate di Masson e Bertolino. Positivo l’apporto di Basolu, così come quello della rientrante Gorbatjova.

Parte bene Erice, anche grazie alle parate di Masson, che costringono Onelli al time-out (6’ 2-0). Dall’altra parte del campo anche Bertolino risponde presente, con coach Kokuca che chiama il primo minuto di sospensione (21’ 7-5). Nel finale della prima parte del match Gorbatsjova e Mrkikj spingono Erice avanti nel punteggio per 12 a 7.

Dopo la pausa, i due rigori parati da Masson e le reti di Basolu e Tarbuch spingono Erice avanti (41’ 17-10). Cassano Magnago ha segnato solo tre reti e coach Onelli chiama un time-out (44’ 18-10). Erice raggiunge la doppia cifra di vantaggio (52’ 22-11) e poi vince, chiudendo il match sul 24 a 16.

Secondo successo anche per la Vitanuova Paceco, che ha battuto, al PalaCardella, l’Halikada Gattopardo con il risultato finale di 43 a 20. Gara subito in discesa per le pacecote che sigillano la seconda vittoria di fila. Poskute e Pugliara, con le loro 10 reti realizzate, sono state le migliori marcatrici dell’incontro.

Parte subito forte il Paceco con le reti di Poskute che portano coach Bona al time-out (2’ 3-0). Licata ha difficoltà in fase realizzativa e si sblocca con il rigore segnato da Castagna (8’ 7-1). Paceco raggiunge la doppia cifra di vantaggio e coach Pellegatta chiama un minuto di sospensione per tenere alta la concentrazione (17’ 12-2). Licata prova a reagire e Pellegatta chiama un nuovo time-out (24’ 19-6). Nel finale Paceco allunga ancora e chiude la prima frazione sul 24 a 6.

La ripresa del match vede protagonista ancora Paceco avanti nel punteggio (42’ 30-12). Licata non ci sta e chiama un nuovo time-out (50’ 36-16). Nel finale, Paceco gestisce l’ampio vantaggio ed ha chiuso con il risultato finale di 43 a 20.

TABELLINI DI GARA

Ac Life Style Erice vs Cassano Magnago 24-16

Parziali: (12-7; 24-16).

Ac Life Style Erice: Masson (p), Tarbuch 3, Mrkikj 4, Benincasa 1, Losio, Storozhuk 3, Landri, Rueda 1, Cozzi 2, Podariu 1, Bernabei, Iacovello (p), Basolu 3, Ravasz 3, Gorbatsjova 3.

Allenatore: Filiberto Kokuca.

Cassano Magnago: Ferrazzi 2, Montoli 1, Priolo 2, Cobianchi 4, Gozzi 3, Piatti (p), Laita, Zanellini 1, Brogi, Macchi 1, Zizzo 2, Milan G., Bertolino (p), Milan A. (p).

Allenatore: Salvatore Onelli.

Arbitri: Davide Schiavone e Luca Nicolella.

Vitanuova Paceco vs Halikada Gattopardo 43-20

Parziali: (24-6; 43-20).

Vitanuova Paceco: Monteleone (p), Albertini 2, Colombo 3, Poskute 10, Pugliara 10, Farisé 4, Marino 6, Svigac 2, Torrente 2, Lo Grasso 1, Firinu 3, Contino, Mirkovych (p).

Allenatore: Marina Pellegatta.

Halikada Gattopardo: Mitidieri, Peritore V. 1, Bianchi 4, Munda 5, Castagna 2, La Rocca, Greco Polito 5, Tardino, Ballacchino, Gatì, Palermo 2, Peritore G., Burgio 1.

Allenatore: Onofrio Bona.

Arbitri: Davide Schiavone e Luca Nicolella.