Giovane si getta in mare dal traghetto, era scortato per un TSO

Un ragazzo si è gettato in mare dal traghetto Lampedusa-Porto Empedocle, tra venerdì e sabato.

La Procura della Repubblica di Agrigento, con a capo il facente funzioni Salvatore Vella, ha proceduto alle prime iscrizioni nel registro degli indagati, in quanto il 28enne – ripreso dalle telecamere mentre si butta in mare dal mezzo nautico – avrebbe dovuto effettuare un TSO – Trattamento Sanitario Obbligatorio, così come disposto dal sindaco delle Isole Pelagie.

Ad accompagnare il giovane c’erano agenti della Polizia Municipale e personale sanitario dell’Asp n. 6 di Palermo. Ma, non si è ancora capito come, il giovane è riuscito a d eludere la sorveglianza e a sparire.