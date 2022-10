Quando leggerete queste nostre note è possibile che il nuovo governo sia nato o quanto meno sia già in fase di travaglio. Due veloci considerazioni.

Ci siamo chiesti perché il mondo politico ha quasi ignorato il fatto che per la prima volta dopo oltre 70 anni a presiedere l’esecutivo sarà una donna. Attenzione, questa che noi giudichiamo una colpevole dimenticanza, proviene da tutte le direzioni. La sinistra che ha sempre fatto un cavallo di battaglia (un cavallino, va!) della questione femminile, ha attaccato dalla propria posizione, legittima ci mancherebbe, il neo nato governo ma non una sola parola sulla guida al femminile che per la prima volta arriva dal centro destra che di donne ha solo le dirigenti nominate dagli uomini… E mentre il governo giura, la notizia che interessa i cittadini è quella della bolletta della luce.

E noi, come seconda riflessione, vi riportiamo quello che ha detto il premier uscente Draghi: L’intesa di massima raggiunta in Europa prevede l’acquisto comune (volontario) di gas e soprattutto il tetto al prezzo variabile proposto dalla Commissione su iniziativa di Roma. “Questo è il modo in cui andava affrontata la crisi dall’inizio e si tradurrà presto in bollette più basse”.

Noi non siamo stati mai teneri con il governo dei Migliori che sta andando via, ma potremmo scommettere che gli italiani più che la Meloni, guardano la bolletta della luce.