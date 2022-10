Incendio illecito di sterpaglie a Valderice, denunciato un pastore

I Carabinieri della Stazione di Valderice hanno denunciato un pastore 30enne del posto per il reato di incendio.

A conclusione di un’attenta attività di indagine condotta sono stati raccolti dagli inquirenti gravi indizi di colpevolezza nei confronti dell’uomo in merito all’incendio di sterpaglie e macchia mediterranea per circa 135 metri dello scorso 4 settembre avvenuto in località Carrubbazza a Valderice all’interno di un terreno demaniale.

A confermare quanto raccolto dai Carabinieri, oltre ai Vigili del Fuoco che poco prima di giungere sul posto hanno incrociato l’auto del pastore, alcune immagini estrapolate da circuiti di video-sorveglianza della zona che hanno immortalato il soggetto a bordo di un’autovettura furgonata, a lui in uso, che si allontanava dal luogo dell’incendio subito dopo la propagazione dello stesso.