Una quantità di pioggia impressionante si è riversata nel pomeriggio odierno in provincia di Trapani. A differenza degli altri recenti episodi, stavolta anche a Marsala l’intensità delle precipitazioni è stata notevole, finendo per allagare le strade delle varie zone della città. Nei momenti più critici si sono registrate anche alcune interruzioni elettriche sia per la pubblica illuminazione, che per quelle private.

Come spesso è avvenuto, in situazioni simili, le prime arterie viarie a riempirsi d’acqua sono state il lungomare (con particolari disagi in piazza Piemonte e Lombardo e all’incrocio con via Francesco Crispi) e la via vecchia Mazara. Ma l’acqua ha superato il livello del marciapiede anche in diversi tratti di via Mazzini e via Roma, arrivando a ridosso dei portoni d’ingresso di alcune abitazioni e delle saracinesche dei negozi. Disagi anche in via Sibilla, dove l’intensità del maltempo ha abbattuto un segnale stradale.

Anche la giornata di lunedì si preannuncia problematica: il dipartimento regionale della Protezione Civile ha disposto l’allerta meteo “gialla” in tutta la Sicilia. Si prevedono precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori meridionali, con quantitativi cumulati puntualmente moderati; da isolate a sparse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori con quantitativi cumulati generalmente deboli.