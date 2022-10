A Paceco trovato un neonato per strada ancora vivo, salvato dai Carabinieri

Nel pomeriggio di oggi, verso le 17.30, un neonato è stato ritrovato all’interno di un sacco di plastica abbandonato vicino la strada nella periferia di Paceco, vicino ad una scuola elementare.

La segnalazione da parte di passanti è arrivata ai Carabinieri di Trapani che si sono recati senza esitazione sul posto: il bimbo era ancora vivo, il 118 si è recato sul posto per portarlo in ospedale, aveva ancora il cordone ombelicale attaccato.

Adesso si cerca di capire chi è la madre e chi ha potuto abbandonarlo così, in campagna. Probabilmente si tratta di un parto in casa e di una donna che ha bisogno di cure.

Il bambino, nato oggi, nella giornata di San Francesco, si chiamerà come il Santo Patrono d’Italia.

In ogni caso si ricorda che i neonati si possono lasciare, in maniera anonima, in ospedale per poi darli in adozione.