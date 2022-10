Marsala, abbattuta la fontanella di piazza Inam

Ignoti – o come si apprende da fonti della Polizia Municipale – tramite un incidente stradale, è stata letteralmente abbattuta la storica fontanella di ghisa situata proprio al centro di Piazza Inam, a Marsala.

Ieri mattina infatti, un’auto ha perso il controllo finendo la sua corsa contro la fontanella.

La fontanella aveva ormai perduto la sua tradizionale funzione anche se rimaneva perfettamente funzionante, tanto che i suoi soli visitatori erano diventati i piccioni che approfittavano del cattivo funzionamento del rubinetto che gocciolando occasionalmente, fungeva da abbeveratoio non solo per i volatili ma anche per altri animali randagi.

L’augurio è quello che l’amministrazione la rimetta al suo posto riparandola e non la rimuova definitivamente.