Covid, dopo mesi risalgono i contagi in Italia

In netta risalita la curva epidemica in Italia.

Sono 44.878 i nuovi casi di Covid nelle ultime 24 ore tra lunedì 26 e martedì 27 settembre, quanti non se ne vedevano da due mesi, contro i 10.008 di ieri e soprattutto i 28.395 di martedì scorso. I tamponi processati sono 243.421 (ieri 65.697) con un tasso di positività che dal 15,2 schizza al 18,4%. I decessi di oggi sono 64 (ieri 32), per un totale da inizio pandemia di 176.976. Le terapie intensive scendono di 2 unità (ieri +5) ed ora sono 128 con 14 ingressi del giorno; i ricoveri ordinari sono 192 in più (ieri +140), per un totale di 3.653.

E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

Sono stati 1.615 i nuovi casi segnalati in Sicilia nelle ultime 24 ore.