Cisl: “Interventi straordinari per limitare le conseguenze delle grandi piogge”

“Siamo vicini ai cittadini trapanesi che sono rimasti intrappolati nelle loro auto tentando di raggiungere il posto di lavoro e che sono stati salvati dal provvidenziale intervento dei vigili del fuoco, ai tanti che, nei migliori dei casi sono rimasti bloccati a casa, e ai commercianti della città che hanno subito grandi danni alle proprie attività, stamani allagate”. Ad affermarlo è il segretario generale Cisl Palermo Trapani Leonardo La Piana.

“Non è più rinviabile a questo punto verificare insieme all’amministrazione comunale trapanese, la predisposizione di un piano a scopo preventivo che programmi interventi straordinari di manutenzione dei tombini e di pulizia degli stessi e contro il dissesto idrogeologico, nei mesi in cui la pioggia non si manifesta. Dopo la conta dei danni, bisogna inoltre pensare ad interventi a supporto delle famiglie e delle imprese che hanno subito gravi conseguenze nelle loro realtà, non tollerabili in una fase così delicata di crisi economica come quella che stiamo vivendo”.