Urne aperte: alle 12 alle Regionali ha votato il 4,67%. Dati in calo

Urne aperte in tutta Italia per le elezioni politiche e prima proiezione di affluenze al voto. Alle ore 12 è arrivato il primo dato parziale dell’affluenza relativa al voto per il rinnovo di Camera che si attesta al 18,39% degli aventi diritto (relativi a 4.014 comuni su 7.904) leggermente in calo rispetto alla tornata precedente, quando si era recato alle urne il 19,18% degli elettori per la Camera.

Come ha votato la Sicilia per Nazionali e Regionali

Per quanto riguarda le elezioni politiche in Sicilia ha votato il 14,10% (Comuni 206 su 391) degli aventi diritto alle ore 12, ora della prima rilevazione, per la Camera dei Deputati. Dati in aggiornamento sul Senato.

Per quanto riguarda le elezioni regionali siciliane, al momento alle ore 12 ha votato il 4,67%, ovvero 215.628 votanti su 4.617.845 elettori. Nel 2017, alle precedenti elezioni sull’isola, aveva votato l’11,03%, quindi dato in netto calo rispetto a 5 anni fa.

In Provincia di Trapani nella proiezione delle ore 12 ha votato il 4,45%, ovvero 16.458 votanti su 369.585 elettori. Hanno fatto peggio Palermo (1,67%), Siracusa (2,97%), Catania (3,81%).