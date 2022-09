Marsala: code alla chiusura dei seggi, a Dammusello attese di oltre mezz’ora

Come avevamo scritto oggi, fuori da alcuni seggi si sono registrate code fino a pochi minuti fa. Ciò è dovuto ad alcuni rallentamenti come il controllo del codice antifrode e in parte al fatto che si è votato in una sola tornata elettorale sia per le Regionali che per Camera e Senato.

Probabilmente la chiusura alle 23 sarà indicativa per consentire a chi è in fila da oltre mezz’ora, di votare.

Come accade nella sezione di Dammusello-Santa Venera, dove la sezione 43 ha registrato a pochi minuti dalla chiusura del seggio, una lunga fila di persone in attesa di esprimere il voto. Nella vicina sezione 42 invece stamattina si registrava un flusso maggiore.