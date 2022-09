Trapani, voragine in via Marsala: iniziati i lavori, da lunedì dovrebbe essere ripristinata la viabilità

Stamani sopralluogo del sindaco di Trapani, Giacomo Tranchida, in varie zone della città colpite dagli allagamenti di ieri, congiuntamente alle squadre della Trapani Servizi, Formula Ambiente ed operai comunali. Eccezion fatta per poche arterie cittadine, la stragrande maggioranza delle caditoie sono state trovate pulite. Il punto centrale rimane il quantitativo d’acqua che in pochi minuti si riversa in città, impossibile da smaltire per le vecchie condotte comunali, che confluisce in via Marsala sia per quanto riguarda le acque di Trapani che di Erice (dannosa la soppressione al tempo del Canale Scalabrino che raccoglieva le acque da monte). Al netto di ciò, necessitano interventi radicali per diversi milioni di euro che il Comune non può finanziare con le tasse dei cittadini. L’amministrazione ribadirà per l’ennesima volta alla Protezione Civile della Regione Siciliana la necessità di uno stanziamento straordinario per lavori ormai improrogabili ed imprescindibili da effettuare in primis in via Marsala, onde evitare le spiacevoli situazioni di ieri, che a catena si sono poi verificate in altre zone del territorio cittadino.

Nel frattempo, all’altezza del passaggio a livello di via Marsala, l’impresa sta scavando fino a 2,5 metri di profondità per individuare il guasto su una delle due vecchie condotte ieri scoppiata (qualche tempo fa era stata riparata l’altra vetusta condotta e dunque per adesso si riescono a smaltire le acque fognarie di Trapani ed Erice proprio grazie a quest’ultima) ed entro lunedì l’amministrazione spera di riaprire gradualmente alla viabilità. Da stamani, in corso bonifiche con spazzatrici e lavastrada nelle zone di via Marsala invase dal fango.

Per quanto concerne i microinterventi su caditoie sparse in giro per la città, l’amministrazione invita la cittadinanza a segnalare al 3347997217 situazioni di criticità.