Torneo di ping pong rotariano per celebrare l’oratorio dei Salesiani marsalesi

Nelle scorse settimane si è svolto un torneo di ping pong organizzato dal Rotary Club Marsala per partecipare alle celebrazioni per il 140° anniversario della presenza dei Salesiani in Città.

Le partite sono state disputate sul tavolo che era stato donato lo scorso anno dal Rotary insieme ad una smartTV. Il Presidente Giuseppe Abbate, durante la premiazione, ha sottolineato che “… l’oratorio salesiano è un posto che ti fa entrare in una dimensione densa di serenità e d’amore reciproco, di divertimento unito alla preghiera”.

Ed insieme al Past President, Daniele Pizzo e al Segretario del Club Salvatore Bottone, ha ringraziato Don Angelo e Don Luigi per l’impegno che quotidianamente profondono per rendere l’oratorio sempre più attrattivo per i giovani marsalaesi.