L’Agrario di Marsala replica a Cerami: “Sue parole fuorvianti, sia apra incontro pubblico”

In una nota pubblicata ieri, a firma del Commissario Straordinario del Libero Consorzio di Comuni trapanesi – che ancora una volta punta il dito sul dirigente scolastico dell’Agrario di Marsala per la mancata collaborazione sulle soluzioni da intraprendere in merito ad una sede per circa 13 classi – pronta è giunta la replica da parte dell’Istituto Agrario ed Alberghiero.

“Il Consiglio d’Istituto e le RSU del “Damiani”, venuti a conoscenza delle affermazioni e delle accuse nei confronti del dirigente scolastico sulle problematiche inerenti i locali della scuola – si legge nella nota dell’Agrario – considerato che risulterebbe stucchevole contestare, per l’ennesima volta, punto per punto le fuorvianti affermazioni del Commissario Straordinario, invitano lo stesso ad un pubblico confronto nel quale possa, una volta per tutte, definirsi la vera realtà dei fatti”.

Poi il Consiglio d’Istituto conclude: “Visti i tempi ristretti dall’inizio dell’anno scolastico, l’incontro deve essere convocato entro una settimana. La mancata partecipazione a tale invito sarà comunicata agli organi di stampa e considerata come manifesta volontà di non risolvere i problemi che da due anni tale istituzione denuncia al Libero Consorzio”.