Tensioni del Pd trapanese, Villabuona: “Si abbassino i toni, l’avversario è il centrodestra”

“Il senso di responsabilità che contraddistingue le democratiche e i democratici che stanno affrontando una campagna elettorale difficile contro la destra più becera e per dare una svolta alla Sicilia con Caterina Chinnici non può essere offuscato da prese di posizione personali a mezzo stampa”. Ad affermarlo è la presidente dell’assemblea provinciale del Pd, Valentina Villabuona, in merito all’acceso confronto dialettico delle ultime ore tra il sindaco di Trapani, Giacomo Tranchida, e il segretario provinciale dem Domenico Venuti a proposito dell’annuncio con cui il Psi ha ufficializzato il proprio sostegno alla candidatura all’Ars del sindaco di Salemi.

“Che i socialisti siano nostri alleati in campo nazionale e regionale e cosa ben nota che sembra anche superfluo dover ribadire – afferma Villabuona -. Bisogna immediatamente abbassare i toni e concentrarsi sulla campagna elettorale, ricordando che l’avversario è il centro destra. Il mio sostegno al Segretario Domenico Venuti che mi rappresenta pienamente e a cui ribadisco la mia fiducia, perché la critica non può andare oltre certi limiti ed a nessuno è consentito di definirlo indegno di ricoprire il ruolo per cui è stato democraticamente eletto. Il Partito che in questi mesi abbiamo costruito con fatica merita ben altra attenzione e nel rispetto delle candidate e dei candidati alle politiche e alle regionali, si chiuda immediatamente una polemica inopportuna e dannosa, rimandando il confronto ed il chiarimento agli organismi di partito”.