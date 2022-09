Marsala: ennesimo atto vandalico alla targa in ricordo delle partigiane

Ancora un atto vandalico alla targa in ricordo delle partigiane marsalesi al Parco della zona del Lungomare Salato di Marsala.

Non si contano ormai più le volte in cui la targa è stata divelta o abbattuta e questo, avvenuto la scorsa notte, è l’ennesimo vile gesto di vandali che stazionano in zona.

Sarebbe opportuno attivare nell’area delle telecamere di video-sorveglianza per capire se si tratta di atti specificatamente indirizzati a sfregiare la targa in memoria delle antifasciste o se si tratta di stupidi e violenti comportamenti a sé stanti contro l’arredo urbano della Città.