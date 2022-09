Nuova ondata di calore in Sicilia, bollettino della Protezione Civile

Tutta la Sicilia è in preallerta, nuovamente, per ondate di calore e rischio incendi. Lo afferma un nuovo bollettino della Protezione Civile diramato ieri e valido per 24 ore.

L’isola è in fascia arancione, con un maggiore rischio di ondate di calore nel palermitano ma di livello 1.

Il livello 2 di preallerta prevede temperature elevate, siamo sui 35° soprattutto nelle province di Palermo, Catania e Messina, con condizioni meteorologiche che possono avere effetti negativi sulla salute dei cittadini più a rischio.

Quindi è consigliato prestare attenzione e non esporsi al sole nelle ore più calde della giornata.