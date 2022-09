Spariti i QR Code illustrativi accanto alla Chiesa Madre di Marsala

Sono spariti i due QR Code posti all’angolo della Chiesa Madre di Marsala e che servivano ad illustrare brevemente la Piazza della Repubblica, il Palazzo VII Aprile e il Monumento ai Mille. Lo fa sapere l’Ispettore Elio Piazza, anima del Centro Studi Risorgimentali Garibaldini.

chiesa_madre_marsala

Erano stati realizzati con un progetto Easy Vision portato avanti dal Lions Club Marsala.

“Monumento ai Mille – torna a specificare Piazza – ancora inagibile per turisti e visitatori, agibile prima per l’estrazione dagli scarti di pesce e in atto come deposito di materiale dismesso della segnaletica stradale”.

Qualcuno ha rimosso i QR Code? E’ un atto specifico o frutto di qualche ‘vandalo’ della movida?