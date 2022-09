Politiche, a Marsala incontro con il senatore Davide Faraone

Sabato 3 settembre, alle ore 9.30, a Marsala presso la location del “Voga”, in Piazza Piemonte e Lombardo angolo via dei Mille, il senatore Davide Faraone, candidato capolista nel collegio plurinominale Sicilia 1-P02 che comprende le città di Gela, Agrigento e Marsala, incontrerà la stampa e i simpatizzanti.

“La legge lo consente, lo so, si può essere candidati in qualunque collegio di qualunque Regione, a prescindere da dove si sia nati, si è cresciuti e si sono costruite relazioni. E poi magari se sei un dirigente nazionale di un partito, se vai spesso in tv, se ti riconoscono in tutta Italia la trasmigrazione è più semplice. Io non ce la faccio, però, a staccarmi dalla mia Sicilia, non ce la faccio a chiedere un sostegno in un luogo in cui apparirei come un alieno”.

Così ha annunciato la sua candidatura sui social qualche giorno fa.