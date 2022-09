Il Marsala Calcio appena nato e già affondato: “Consegniamo la società nelle mani del sindaco”

“Non ci avremmo mai creduto, abbiamo invitato decine di imprenditori a sostenere questa società e ne abbiamo, tutte le volte, registrato l’indifferenza, abbiamo ascoltato chi raccontava di cose mirabolanti senza mai essere tangibile ed al primo appuntamento pubblico si è tirato indietro”. Inizia così una nota a firma della neo società Football Club Marsala che doveva rinascere sulle ceneri della precedente a guida Onorio.

Ad oggi però ancora una volta, la squadra calcistica marsalese sprofonda nelle sabbie mobili.

Così continuano: “Non ci siamo mai nascosti, dal primo momento abbiamo aperto le porte a chiunque volesse partecipare a questa avventura per investire nella squadra della propria Città, anche prendendo le redini di questa società che non ha un solo euro di debiti e che ha tutte le caratteristiche per poter primeggiare in queste categorie, per poi, poter affrontare più consoni palcoscenici. Abbiamo chiesto sostegno, oltre che all’imprenditoria cittadina, anche all’Amministrazione Comunale che ci ha solo potuto concedere il mitico Municipale. Noi ci abbiamo provato, ci abbiamo messo la faccia ed una grande volontà dettata dalla passione per il Marsala”.

Ed è qui che arriva la resa che probabilmente porterà gli azzurri a una Promozione non ‘gloriosa’: “Adesso non ci resta altro da fare che consegnare la società al sindaco nella speranza che l’impossibile diventi possibile – fa sapere la dirigenza azzurra -. Ci corre solo l’obbligo morale di ringraziare questi eccezionali ragazzi, che sospinti dai colori più belli del mondo, hanno affrontato le difficoltà di un match segnato dal primo istante, hanno sofferto in campo comportandosi da grandi campioni mai lasciandosi andare ad atteggiamenti scorretti perché è in loro la consapevolezza della speranza che arriveranno tempi migliori”.