Marsala: Consiglio comunale convocato in sessione di bilancio

Torna a riunirsi il Consiglio comunale di Marsala. Dopo la tradizionale pausa di Ferragosto, il presidente Enzo Sturiano ha diramato una nuova convocazione del massimo consesso civico marsalese, che si ritroverà lunedì 29 agosto a Sala delle Lapidi, a partire dalle 16. Si tratta di una convocazione “in sessione di bilancio”, in cui saranno via via esaminati gli atti correlati all’approvazione del principale strumento di pianificazione economica relativo all’ente comunale (tra cui il Dup e il Piano Triennale delle Opere Pubbliche). La sessione si concluderà con l’approvazione del bilancio di previsione 2022-2024.

Com’è noto, qualora l’assemblea civica non procedesse all’esitazione dell’atto nei termini previsti, la Regione potrebbe ricorrere al commissariamento del Consiglio comunale e all’invio di un proprio funzionario per l’approvazione del bilancio. Nonostante la campagna elettorale verso l’election day del 25 settembre, tutto lascia pensare che l’assise marsalese riuscirà, comunque, a procedere in tempo, scongiurando questo rischio.