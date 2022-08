Mazara: arriva l’evento Estate Fata Morgana

Dopo tre anni di assenza forzata l’associazione Addrabbanna Lu Ponti, ritorna a far risplendere il popoloso quartiere di Tonnarella con un doppio evento, dopo il grande successo ottenuto proprio con il Carnevale Estivo, Holi Color Party e Schiuma Party.

La prima serata avrà inizio alle 21.30 del 13 agosto e vedrà tra gli ospiti Nunzio Stancampiano, dalla trasmissione televisiva Amici e la cantante Melissa Perez. Durante la serata verranno elette Miss IBirrattieri e Miss Estate Fata Morgana e a seguire la musica dal vivo suonata dal gruppo musicale “Isaband”.

Notte di Ferragosto Schiuma Party, musica e gadget per tuttiLa seconda serata segna il ritorno della grande festa nella notte di Ferragosto con musica e divertimento, a partire dalle 23:30, sul palco il deejay Enzo Loreto e da Radio Azimut Network il Dj Vito Tre, vocalist Gianfranco Campisi, sarà una notte magica inondata da tantissima schiuma e condita dalla presenza di ballerini, durante la serata verranno lanciati dei gadget. Il tutto verrà trasmesso in diretta su Radio Azimut Network. Saranno allestite delle postazioni per lo Street Food e tantissime altre sorprese.

Il palco è stato già allestito all’incrocio tra la via Del Mare e il Lungomare Fata Morgana che per l’occasione sarà chiusa al traffico. Ingresso libero.

Questo il link video della presentazione: https://www.facebook.com/110707910325489/videos/799397454574651