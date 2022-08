Angelo Rocca (VIA): “Io estraneo al voto di scambio, mi candidato alle Regionali”

Angelo Rocca, responsabile per la provincia di Trapani del Movimento Via, allo stato indicato nei fatti di cui alla Procura di Marsala, dichiara la propria assoluta estraneità ai fatti elencati nell’atto di informazione di garanzia, nell’ambito della vicenda sul voto di scambio di qualche settimana fa.

“Confido con estrema serenità nell’operato degli inquirenti, sin d’ora mi rendo disponibile alla verifica di documenti e a qualsivoglia altra attività di indagine, ivi compreso di farmi sentire, necessaria all’accertamento della verità – afferma Rocca -. Annuncio altresì che proseguirò il proprio impegno politico per il Movimento Via e, pertanto, sarò candidato alle elezioni regionali del 25 settembre per il rinnovo per parlamento siciliano”.