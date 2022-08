Aumenta anche l’RCA, ma in Provincia di Trapani solo dell’1%

Dopo il prezzo della benzina, aumenta anche il costo dell’RCA. L’Osservatorio di Facile.it, ha registrato a luglio di quest’anno per assicurare un veicolo a quattro ruote in Sicilia occorrevano in media 450,92 euro, ovvero il 5,5% in più rispetto a inizio anno.

Il dato emerge dall’analisi di un campione di oltre 800.000 preventivi e relative quotazioni effettuati in Sicilia e raccolti dal portale.

Già da aprile è iniziato il trend al rialzo.

Per quanto riguarda le province siciliane, gli incrementi maggiori si riscontrano nell’agrigentino (+8,1% rispetto a gennaio 2022), raggiungendo i 388,50 euro; a seguire Palermo (+6,7%, 484,53 euro), Catania (+5,9%, 463,66 euro) ed Enna (+5,6%, 327,78 euro), Siracusa (+4,9% 395,50 euro), Messina (+4,1%, 499,10 euro).

Fanalino di coda, con crescite minori, Ragusa (+1,5%, 411,17 euro) e la Provincia di Trapani che segna solo un +1,0% con una media di 406,24 euro.