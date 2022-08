Covid 6 Agosto, in calo tutti i parametri. Stabili in Sicilia

Sono 35.004 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore tra le giornate di venerdì e sabato 6 agosto, secondo i dati del ministero della Salute.

Ieri i contagiati erano stati 38.219. Le vittime sono 158, in calo rispetto alle 175 di ieri. Il tasso è al 15,3%, in calo rispetto al 17,1% di ieri.

Sono stati eseguiti in tutto, tra antigenici e molecolari, 229.180 tamponi. Sono invece 336 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 15 in meno rispetto a ieri, mentre gli ingressi giornalieri sono 26. I ricoverati nei reparti ordinari sono invece 9.028, cioè 369 in meno rispetto a ieri.

Mantiene numeri stabili la conta dei nuovi positivi giornalieri in Sicilia: ieri erano 2.825, oggi pochi di più (2.931) ma sono aumentati – di poco – anche i tamponi effettuati. sono É quanto si legge nel bollettino nazionale di oggi, sabato 6 agosto 2022, diffuso dal Ministero della Salute.

Continua a scendere l’incidenza che dal 17,36 passa al 16,74%.