Nannini e Consoli in concerto a Castellammare: le date

GIANNA NANNINI continua a riempire i palchi di tutta Italia con la sua musica travolgente! La rocker sarà in concerto nelle più prestigiose arene e piazze italiane con il tour estivo, pronta ad infiammare la platea con tutta l’energia di una carriera ricca di successi e grandi hit.

Registra un sold out il concerto del 10 agosto a Castellammare del golfo (Piazzale Stenditoio, ore 21.00 – in collaborazione con il Comune di Castellammare e GianFaby Production), mentre restano gli ultimi biglietti per il live dell’indomani (11 agosto) al Teatro greco di Siracusa.

RDS 100% Grandi Successi è radio partner del tour e del concerto allo Stadio Artemio Franchi. Il tour e il concerto allo Stadio Artemio Franchi sono prodotti e organizzati da Friends&Partners.

CARMEN CONSOLI è pronta a riprendersi la scena live. Attualmente in radio con “Un momento di felicità” l’ultimo singolo cantato insieme a Marina Rei (due muse della musica che uniscono le loro voci, i loro strumenti e le loro scritture per la prima volta in un brano inedito, dopo 30 anni di amicizia e collaborazioni live).

Carmen Consoli sarà in tour in Sicilia con nuove atmosfere e nuovi suoni, la formazione principale sarà quella full band di “Volevo fare la rockstar TOUR”, con sette eccezionali musicisti (Antonio Marra alla batteria, Marco Siniscalco al basso, Massimo Roccaforte alle chitarre, Adriano Murania al violino, Emilia Belfiore al violino, Concetta Sapienza al clarinetto e Elena Guerriero al pianoforte).

Sarà Castellammare del Golfo ad accogliere la prima delle tre date siciliane: il 18 agosto al Piazzale Stenditoio (organizzato da Puntoeacapo in collaborazione con il Comune di Castellammare del Golfo e Gianfaby Production).

Proseguendo a Noto (il 20 agosto – Scalinata Cattedrale) per concludere al Teatro antico di Taormina il 4 settembre.

I biglietti sono disponibili in prevendita suwww.puntoeacapo.uno e nei circuiti abituali