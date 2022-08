Il Trapani Calcio va in ritiro, tutti i convocati agli ordini di Mister Torrisi

Agli ordini di Mister Alfio Torrisi e dello staff tecnico, il nuovo Trapani ha svolto tre sedute pomeridiane e altrettante doppie da giovedì fino a sabato.

Torrisi, in attesa del ritiro, traccia un primo resoconto: «Le sensazioni sono sicuramente positive. In primis dal punto di vista ambientale perché allenare il Trapani è qualcosa di bello, emozionante e che mi inorgoglisce in maniera importante. Nonostante abbiamo tanti giocatori che hanno accettato Trapani consapevoli di scendere di categoria, posso dire che il direttore ha costruito un gruppo che alla base di tutto vanta grande professionalità, umiltà e predisposizione al lavoro. Questo – dichiara – è quanto ho potuto piacevolmente constatare nella settimana di lavoro appena conclusa: era un mio punto interrogativo perché non avevo ancora avuto realmente atleti che arrivassero dalla Serie C, quindi l’impatto da parte di tutti è stato dei migliori. Con soli alcuni giorni di allenamento, si evince che si sta creando una vera squadra di uomini che hanno umiltà e ambizione».

Tanti i giovani a disposizione del mister, non mancano però gli uomini di grande esperienza: «Avere diversi giocatori con tanta esperienza alle spalle, agli occhi dei più giovani, non può che rappresentare un vantaggio. Sarà loro dovere sfruttare al massimo i consigli dei più esperti, nonché degli over che si mettono a disposizione incitandoli e correggendoli sul campo. Quanto agli under, ho trovato dei ragazzi di valore che hanno voglia e fame; oltre a questi i meriti devono essere dettati anche dal blasone della casacca che indossiamo».

Da lunedì scatta il ritiro. Il ritrovo a Pergusa – dove il Trapani resterà fino al 13 Agosto – nel pomeriggio di domani, alle 16 all’hotel “Villa Giulia”: «Andremo a completare altre due settimane piene più la terza, una volta tornati a Trapani. Dal punto di vista fisico caricheremo ulteriormente; cominceremo a lavorare da domani sui principi tecnici e tattici dopo aver già fornito qualcosa ai ragazzi sul pensiero di transizione e gioco posizionale».



I CONVOCATI



Portieri: Di Maggio, Misseri;



Difensori: Capuana, Carboni, Cellamare, De Pace, Galletti, Gonzalez, Mangiameli, Romano;



Centrocampisti: Cangemi, Ceesay, Civilleri, Kosovan, Marigosu, Russo, Santapaola, Scuderi, Zampa;



Attaccanti: Catania, Di Domenicantonio, D’Ottavi, Falcone, Mascari, Musso, Pipitone.