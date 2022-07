A “Il Mare colore dei libri” firmato Protocollo per la “rete delle rassegne e dei festival letterali della Provincia”

Nel corso del Festival “Il mare colore dei libri” che si è tenuto a Villa Cavallotti lo scorso fine settimana oltre all’aspetto culturale, che ha riscosso ottimi consensi di pubblico e di critica, si è guardato anche al futuro per incentivare e pianificare sull’intero territorio provinciale tutta una serie di eventi dedicati alla lettura. A farsi promotore e coordinatore della sottoscrizione di uno specifico progetto per la costituzione di una rete delle rassegne e dei festival letterari è stato in particolare Renato Alongi di BiblioTP unitamente alla Presidente del Distretto Turistico Rosalia D’Alì che è anche assessore alla Cultura del Comune di Trapani.

Alla ufficializzazione di questo accordo, sottoscritto da diverse associazioni e management, sono stati presenti il sindaco di Marsala Massimo Grillo e il suo vice Paolo Ruggieri, titolare della delega alle politiche culturali oltre a diversi altri amministratori di enti locali della Provincia.

“Ormai e più che mai è indispensabile fare rete – precisano Grillo e Ruggieri -. E questo protocollo va in questa specifica direzione. Non dimentichiamo che Marsala è “Città che Legge” e che ha firmato il “Patto per la Lettura”. Siamo orgogliosi di essere stati scelti come sede da dove fare partire questo progetto, del resto la nostra Città ha una lunga tradizione di rassegne letterarie e oggi è presente con ben quattro realtà. Da parte nostra vi è la promessa che faremo quanto è nelle nostre possibilità per implementare ancor di più questo significativo progetto”

A sottoscrivere il protocollo, oltre al Comune di Marsala, sono stati i rappresentanti di Alcamo Book Festival, Contaminazioni Festival di Castellammare del Golfo, Conversazioni d’Autore di Scopello, Cortili Narranti di Erice, Letture nel Chiostro di Partanna, Il mare colore dei libri di Marsala, In…chiostro d’Autore di Mazara del Vallo, “Marsala Incontra” di Marsala, Orestiadi di Gibellina, Otiosa Estate – Chiostri d’Autore di Marsala, 38° Parallelo, tra libri e Cantine di Marsala nonché Saliber Fest di Salemi, Scontriniana di Trapani, Sikano Fest di Santa Ninfa e SicilAmbiente Film Festival – aperitivi letterari di San vito Lo Capo.