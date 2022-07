Marsala: Cadde dal letto dell’ospedale e morì per trauma toracico, risarcita la famiglia

Il giudice del Tribunale di Marsala, Francescamaria Piruzza, ha condannato l’Asp di Trapani a risarcire i genitori e il fratello di Giovanni Arena, un paziente ricoverato all’ospedale “Paolo Borsellino” morto a 42 anni per una non tempestiva o non corretta diagnosi in ospedale.

Secondo quanto raccontato dai familiari, durante il ricovero avvenuto il 6 marzo del 2017, il personale sanitario ha sottovalutato un trauma toracico che l’uomo si era provocato cadendo dal letto dell’ospedale il 13 marzo, per sua responsabilità. Ma dopo, il trauma non curato si è esteso provocando la morte di Arena alcuni giorni dopo, esattamente il 20 marzo. Invece dalla Tac è emerso un ematoma toracico destro con versamento pleurico.

I familiari Arena, assistiti dall’avvocato Emanuele Gualniera, hanno presentato denuncia. Nel corso delle udienze, i consulenti tecnici hanno accertato che l’inadeguata ed eccessiva somministrazione di farmaci a scopo tromboprofilattico, in soggetto già in terapia antiaggregante ha favorito lo sviluppo dell’emorragia del paziente.