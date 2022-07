Marsala: dopo più un mese arriva il divieto nel sotterraneo del parcheggio di via Omodei

Dopo la denuncia dei consiglieri comunali Leo Orlando e Gabriele Di Pietra del gruppo Civicamente, e dopo l’intervento dei Vigili urbani e dell’Ufficio Tecnico, che hanno coinvolto i Vigili del Fuoco a transennare l’accesso nel sotterraneo del parcheggio comunale di via Giulio Anca Omodei, giunge oggi – per la verità con notevole ed incomprensibile ritardo – l’ordinanza dirigenziale a firma del vice comandante della Polizia Municipale, Salvatore Pocorobba, in cui viene disposto che per 5 giorni o comunque fino a cessata esigenza, vige il divieto di accesso e sosta veicolare con rimozione forzata nel piano interrato del Parcheggio comunale.

Già nei giorni corsi la nostra testata aveva segnalato come ignari o incauti cittadini avevano provveduto a spostare le transenne per andare a sostare le proprie vetture in maniera vietata nella parte sottostante dell’area. L’assessore ai Lavori Pubblici e Polizia Municipale, Arturo Galfano, ha ribadito che l’accesso e la sosta veicolare erano vietati lì, provvedendo in maniera tempestiva ad inviare una pattuglia dei Vigili urbani.

Rimane il fatto che l’interdizione oltre ad essere disciplinata dalle transenne, a quanto pare non era regolamentata da alcuna ordinanza. Il provvedimento quindi, si è reso necessario perché possano essere effettuati di lavori urgenti e indifferibili di manutenzione alla struttura.

Ciò considerando che la denuncia fatta dai consiglieri comunali, ha ormai da tempo oltrepassato i 30 giorni di tempo e visto anche che si tratta di uno dei pochi parcheggi, seppur a pagamento, di cui possono usufruire i marsalesi e i turisti nelle immediate adiacenze del centro storico e urbano di Marsala.