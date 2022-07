Al Baglio Tumbarello il musical “Mamma mia” il 3 agosto

Al Baglio Tumbarello, adiacente al Parco archeologico Lilibeo diretto da Bernardo Agrò, verrà portato in scena il musical “Mamma mia”.

Il 3 agosto, lo spettacolo prodotto dall’associazione culturale Dream Life di Gianni Trapani, vede in scena un cast di attori formato dalla band Virginia Gold e dai Sound & Voices Gospel Choir diretti da Rita Lo Grasso, guidati dalla regista Alessia Angileri (Alberto Magro aiuto regia) e con le coreografie di Katia Civello. Direttore artistico, Andrea Russo.

La famosissima canzone degli Abba, fa da colonna sonora al film-cult “Mamma mia” con Meryl Streep e da cui prende spunto il musical, tra momenti leggeri e frizzanti. “Musiche senza tempo fanno da sfondo ad una vena ironica, alla verve presa in prestito dal film – ci dice la regista – in cui convive un intreccio di recitazione e sonorità. Volevamo portare qualcosa di leggero, dopo un periodo difficile per tutti”.

30 artisti sul palco e una scenografia naturale, quella del Baglio Tumbarello, in cui emergono i protagonisti: Mariella Monteleone, Giorgia Albertini, Emanuel Accardi, Antonella Pipitone, Angelo Tagnesi, Demetrio Rizzo, Salvatore Lombardo, Sergio Giacalone e Sara Rodriguez; i Sound & Voices Gospel invece sono: Lea Pavia, Claudia Labidi, Sara Martinico, Giovanni Bondici, Annalisa Indelicato, Salvatore Salvo, Francesco Sorrentino, Gloria Sparla. Lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.30 (ingresso da Capo Boeo).

I biglietti – che si trovano presso Calzatura Indelicato di via XI Maggio – hanno un costo di 13 euro, ridotto a 7 per i bambini fino a 10 anni. Grazie alla collaborazione con il Parco Archeologico, prima e dopo lo spettacolo è possibile visitare gratuitamente le collezioni museali del Baglio Anselmi.