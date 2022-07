Il Mazara Calcio annuncia il nuovo tecnico: è Dino Marino

Il Mazara Calcio comunica di avere affidato la guida tecnica della prima squadra a Dino Marino. Classe ’74, per mister Marino sarà la quarta stagione da allenatore della prima squadra canarina. In precedenza ha anche guidato la formazione juniores del Mazara vincendo il campionato di categoria.

“Innanzitutto ringrazio mister Domenicali per il lavoro svolto. Adesso si volta pagina, torno in panchina con tanta carica – fa sapere il neo arrivato -. Il presidente Titone e il presidente onorario Scaturro mi hanno cercato e mi hanno convinto a sposare questo progetto. Sono molto entusiasta, non ho esitato neanche un attimo perché il mio cuore batte per i colori gialloblù. Io e il mio staff daremo l’anima e metteremo tutta la passione in campo, insieme ai giocatori”.

Marino continua: “Cercheremo di fare una stagione degna del nome Mazara Calcio. Di certo non potremo aspettarci i fuochi d’artificio perché si riparte da zero e dobbiamo fare le cose come si deve. Ai tifosi voglio dire che noi daremo tutto, poi sarà sempre il campo, giudice supremo, a esprimere i verdetti. La società si sta muovendo bene. Siamo un po’ in ritardo ma ci stiamo muovendo. La società ha puntato su un direttore sportivo che non ha bisogno di presentazioni, il curriculum di Peppe Scarcella parla chiaro. Ci saranno anche altre new entry a partire dal mio staff. Stiamo costruendo dal basso, risanando prima la società e pensando poi allo staff e ai giocatori. L’importante è non commettere gli errori del passato, manteniamo un basso profilo e saremo pronti per la nuova stagione”.