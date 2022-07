La Buona Novella apre “a Scurata” il 22 luglio con I Musicanti e Antonella Ruggero

Il concerto “La Buona Novella” apre la V rassegna “ ‘a Scurata – Memorial Enrico Russo”, con le parole e le melodie create da Fabrizio De Andrè e la sublime voce di Antonella Ruggero, con I Musicanti di Gregorio Caimi, Luana Rondinelli e la “sacralità” della Corale Carpe Diem diretta da Fabio Gandolfo.

Venerdì 22 luglio, nell’antica Salina Genna, nella riserva naturale dello Stagnone di Marsala, alle ore 19.30, con replica alle 21,45, prenderà il via la kermesse che si protrarrà fino al 30 agosto.

La manifestazione ideata e organizzata dal Movimento artistico culturale città di Marsala – M.A.C., giunta alla V edizione, si terrà nel teatro a mare “Pellegrino 1880” – che prende il nome dalle Cantine Pellegrino, main sponsor della rassegna.

Un luogo unico al mondo, un teatro assolutamente ecosostenibile che sorge all’interno di una vasca dell’antica Salina Genna, e che è completamente fatto di tufi, senza malte, né agglomeranti di alcun tipo, con sedute di legno e su un luminoso pavimento di sale. Dove gli artisti si esibiscono a pelo d’acqua e gli spettatori (in emiciclo) abbracciano le performance camminando sull’oro bianco che è il nostro sale, in un viaggio di luce che inizia dai passi per estendersi nella magnificenza del tramonto sulla riserva naturale dello Stagnone – ritenuto il quarto più bello al mondo –, che diviene scenario e spettacolo naturale al tempo stesso.

“Il concerto “La Buona Novella” di Fabrizio De André in apertura della rassegna – spiega il direttore artistico Gregorio Caimi, che ha curato anche gli arrangiamenti – ha un valore fortemente simbolico. De André parlò del più grande rivoluzionario di tutti i tempi, Gesù Cristo, per riportare all’attenzione i valori delle rivoluzioni del ’68 e mantenerli vivi, per dare un senso che fosse sociale, culturale, capace di operare trasformazioni.

Qui, Antonella Ruggiero, I Musicanti, Luana Rondinelli e la Corale Carpe Diem riportano quegli stessi valori nel cuore del Mediterraneo, in un luogo che è trionfo di bellezza, emblema della sinergia tra opera umana e natura: la salina. La rivoluzione è necessaria all’indomani (forse) di una pandemia e in un tempo funestato dalla guerra in Europa.

Abbiamo bisogno di una “Buona Novella” che sia culturale e bellissima, che sia prossima al mare, inteso come “acqua che salva”. Un battesimo artistico per l’inizio di un nuovo capitolo dell’umanità. Un nuovo anno zero che passi dalla musica che è linguaggio universale”.

Biglietti per “La Buona Novella” solo su ciaotickets e presso “I viaggi dello Stagnone”. Posto unico € 25,00 + dp https://www.scurata.it/la-buona–novella-di-f-de-andre-22-luglio/

Il concerto sarà preceduto, alle ore 18,30, da una “Degustazione emozionale”: Giacomo Frazzitta – con Aldo Bertolino alla tromba e Franz Rallo al pianoforte – narrerà le meraviglie, le sensazioni e i sentimenti, ma anche le storie che si custodiscono dentro ad un calice dei pregiati vini delle Cantine Pellegrino. Per le degustazioni (le successive saranno il 2, il 4 e il 9 settembre) l’ingresso è su prenotazione. Per info telefonare al: 360656053