Il Petrosino 1969 in Promozione con due riconferme: Agate e Amodeo

L’Asd Petrosino 1969 annuncia alcune riconferme per la stagione 2022/23. In primis, quella del capitano Alessandro Agate che ha sposato anche quest’anno il progetto societario, in vista di un impegnativo campionato di Promozione nel quale saranno fondamentali le sue doti tecnico-atletiche e umane.

Confermato anche il centravanti Giovanni Amodeo, bomber giallorosso, autore nella passata stagione di 29 marcature che gli hanno permesso di superare quota 250 gol in carriera.

Inoltre, lo scorso 18 luglio, il Petrosino ha depositato presso la LND – Comitato Regionale Sicilia, tutta la documentazione utile per l’iscrizione al prossimo campionato di Promozione e alla Coppa Italia.

L’associazione sportiva dilettantistica inoltre, parteciperà anche al Campionato Juniores regionale Under 19; per allestire quest’ultima squadra il Petrosino organizzerà presso lo Stadio cittadino, uno stage riservato ai calciatori nati nel 2004, 2005, 2006 e 2007.