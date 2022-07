Si affidano gli animali delle ville comunali di Trapani

Manifestazione di interesse indetta per affidare definitivamente gli animali che si trovano presso le ville comunali a soggetti pubblici o a terzi, garantendo nel contempo agli stessi il rispetto delle loro peculiarità in habitat consoni alla specie.

Gli animali ospitati alla villa Margherita, sono:

a) anatre

b) conigli

c) oche

d) pavoni

e) bengalini

f) pappagalli

g) tortore.

La manifestazione di interesse, presentate in busta chiusa e/o trasmessa a mezzo PEC , dovrà pervenire, pena la non ammissione alla procedura, entro il termine perentorio ore 14.00 di giorno 30/09/2022 mediante le seguenti modalità:

– a mezzo raccomandata A.R. del servizio postale, al Comune di Trapani (TP) – Servizio Tutela Animali, via Libica s.n.- Autoparco;

– consegna a mano, presso l’Ufficio Protocollo del servizio sopra riportato, nei giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30;

– mediante posta elettronica certificata quinto.settore@pec.comune.trapani.it.



La stessa dovrà riportare la seguente dicitura “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEFINITIVO DEGLI ANIMALI DELLE VILLE COMUNALI – NON APRIRE”.Maggiori informazioni al link https://www.comune.trapani.it/informazioni/affidamento-definitivo-degli-animali-delle-ville-comunali-di-trapani-2/