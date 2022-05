XQ. E’ denominata così la nuova variante di Coronavirus arrivata in Sicilia. E’ l’ultima delle varianti Omicron, a quanto pare, individuata e isolata qualche settimana fa in Brasile. Sull’isola è stato scoperto l’unico caso in Italia al momento, secondo quanto afferma il report delle varianti diffuso dall’Istituto Superiore di Sanità.

Si conosce ancora ben poco della XQ e dei suoi sintomi, ma sembra che sia una variante similare alla Omicron ormai nota e meno aggressiva.