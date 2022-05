Belle e imperfette… forse

Siamo belle noi mamme. Con le nostre apprensioni, le nostre preoccupazioni, i nostri “cosa vuoi mangiare per pranzo?”. Siamo belle noi mamme. Piene di ansie, aspettative, speranze. Piene di programmi.

Siamo belle con le nostre borse ingombranti. Ché se ci sono zanzare, abbiamo lo spray, se c’è il sole portiamo con noi la protezione 50, se c’è freddo abbiamo un maglione in più. Siamo belle con i nostri dubbi, le nostre perplessità, i nostri “ma sto facendo la cosa giusta?”.

Siamo belle, noi mamme. Anche quando ci sentiamo brutte, trascurate. Anche quando ci annulliamo per i nostri figli e ci dimentichiamo di essere donne. Siamo belle con i nostri difetti. Con i nostri pregi. Siamo belle quando riusciamo a fare tante cose contemporaneamente. Quando prepariamo una torta. Quando leggiamo una fiaba. Quando andiamo al parco giochi o a mangiare un gelato.

E siamo belle quando non riusciamo a fare nulla di tutto ciò. Siamo belle, anche se lo dimentichia­mo. Anche se non ce lo dicono. Anche se abbiamo le occhiaie, dopo una notte insonne. Anche se ci vestiamo di sensi di colpa per aver fatto troppo. O troppo poco. Siamo belle, noi mamme. Non perfette, forse.

Ma belle di una bellezza disarmante. Con lo sguardo stanco, a volte. E gli occhi sempre pieni di amor.