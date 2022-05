Dati Covid del 9 maggio nel trapanese, contagi sotto quota 5 mila. Altri 4 decessi nel week end

Boom di guariti nel fine settimana in provincia di Trapani. La tendenza al ribasso della pandemia da Covid fa registrare un ulteriore importante passo nel week end, come dimostra l’ultimo report dell’Asp, che vede gli attuali positivi scendere – dopo diverse settimane – sotto la soglia dei 5 mila casi. Questa la situazione nei 25 Comuni: Alcamo 495, Buseto Palizzolo 48, Calatafimi Segesta 65,

Campobello di Mazara 104, Castellammare del Golfo 182, Castelvetrano 236, Custonaci 114, Erice 306, Favignana 87, Gibellina 24, Marsala 870, Mazara del Vallo 425, Misiliscemi 14, Paceco 149, Pantelleria 89, Partanna 95, Petrosino 48, Poggioreale 4, Salaparuta 2, Salemi 170, San Vito Lo Capo 53, Santa Ninfa 20, Trapani 858, Valderice 160, Vita 40.

Gli attuali positivi sono adesso 4658 (sabato erano 5872), i guariti 96631. Purtroppo aumentano anche i decessi registrati dall’inizio della pandemia, che adesso sono 659 (quattro in più nel fine settimana). In lieve flessione anche i ricoveri: nessuno in terapia intensiva, 9 in semi intensiva, 48 in degenza ordinaria e 10 in Rsa/Covid Hotel.

Tra sabato e domenica sono stati processati 344 tamponi molecolari ed effettuati 1790 test per la ricerca dell’antigene.