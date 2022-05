La Sigel Marsala incontra il Club Italia nel recupero della Pool Salvezza

Conclusione di Pool Salvezza e della travagliata stagione delle lilybetane della Sigel Marsala Volley oggi pomeriggio, in trasferta a Milano, quando si disputerà finalmente il recupero della gara di andata tra Club Italia Crai e Sigel Marsala.

Il match di questa seconda fase valevole per la 4^e ultima giornata di andata, saltato per indisponibilità tra gli altri di coach Mencarelli e di alcune azzurrine che hanno dovuto rispondere a Siderno (Reggio Calabria) alle convocazioni per le Qualificazioni dei campionati europei U-19, doveva giocarsi, originariamente, il 10 aprile scorso ma ha sùbito lo slittamento e si gioca ora nello spazio di un vero e proprio paradosso temporale.

Infatti, la partita di andata si gioca oggi dopo esserci già stato l’incontro di ritorno a Marsala la scorsa settimana, mercoledì 27 del mese scorso. In una partita in cui la Sigel ha salutato come meglio si poteva il proprio pubblico con un successo in tre set (così terminati i parziali: 25/20; 26/24; 25/23) con finali comunque equilibrati, di cui gli ultimi due con capitan Scacchetti e compagne, che si sono ritrovate ad inseguire nei singoli parziali, protagoniste di una strepitosa rimonta.

La Sigel Marsala, ritornata al lavoro in sede venerdì dopo l’impegno infrasettimanale a Modica, non ha intenzione di rimurginare ulteriormente sulla sconfitta patita in provincia di Ragusa ed è pronta a misurarsi in casa di Club Italia Crai, dove i temi di una partita vera non mancheranno di certo. La squadra delle giovani federali ammirata a Marsala ha in pieno rispettato le peculiarità di squadra che fa della propria potenza e della propria fisicità le armi migliori.

Con elementi come Marconato, Acciarri, Ituma ed Adelusi con uno strapotere fisico veramente degno di nota, nonostante la giovane età. Tradotto: Club Italia Crai ineccepibile preso come collettivo nella fase offensiva, ancora da lavorarci sú in difesa. La sfida di questo sabato tra prima e terza del lotto “Salvezza” è uno dei momenti più alti di questa Pool vissuti dalla squadra di Bracci. Non fa mistero che a questa partita guarderà con occhi colmi di speranza per una vittoria da tre punti della Sigel Marsala, l’altra squadra siciliana la Seap Dalli Cardillo Aragona che spera di mantenere la categoria nell’ultima giornata di Pool, vincendo anche la sua di partita nel derby interno serale delle 20.00 con Egea Pvt Modica.

Da casa come di consueto la diretta live dell’evento sportivo è ad appannaggio di VolleyballWorld (qui il link). A partire dalle ore 16 altri modi per avere contezza sull’andamento in tempo reale della sfida saranno l’aggiornamento punto a punto dal sito www.legavolleyfemminile.ito dalla pratica app della Lega Volley Femminile.

Al Centro Federale Pavesi di Milano oggi alle ore 16.00 arbitreranno i sigg. 1°arbitro Ruggero Lorenzin di Povolaro di Dueville (Vicenza) e il 2°arbitro Gianmarco Lentini di Milano. Con quest’ultimo che torna a dirigere una gara della Sigel Marsala dopo il precedente di regular-season nel girone “A” risalente alla corrente stagione, Sigel Marsala-Olimpia Teodora Ravenna 0-3 del 24 ottobre 2021.

La situazione di classifica Pool Salvezza A2 alla penultima giornata:

Sigel Marsala 45 (16-11); Assitec Volleyball Sant’Elia 29 (10-17); Club Italia Crai 28 (10-17); Seap Dalli Cardillo Aragona 27 (8-19); Anthea Vicenza 27 (8-19); Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania 26 (9-18); Egea Pvt Modica 17 (6-21); Tenaglia Altino Volley 8 (2-25).