Vanessa Titone lascia ProgettiAmo Marsala

La consigliera comunale Vanessa Titone aderisce al gruppo misto, lasciando così il gruppo consiliare di ProgettiAmo Marsala, dove è stata eletta. “Continuerò il mio percorso politico all’interno della maggioranza consiliare a sostegno del sindaco Massimo Grillo – ci ha detto la consigliera -, tuttavia la sempre più rinnovata vicinanza del gruppo al partito di Fratelli d’Italia mi hanno spinta a prendere questa decisione. I valori politici a cui faccio riferimento da sempre sono quelli europeisti, popolari e autonomisti”. La consigliera che aderisce la gruppo misto di Palazzo VII aprile dove “trova” Rosanna Genna e Pino Ferrantelli, ringrazia in una nota il vice sindaco Paolo Ruggieri, “…per avermi accolta nella lista “ProgettiAmo Marsala”, che mi ha vista eletta insieme ad altri amici. Mi preme ringraziare anche il collega Pier Giorgio Giacalone”.

Nell’ottobre del 2020, Progettiamo Marsala fu la seconda lista più votata per il Consiglio comunale, eleggendo tre rappresentanti a Sala delle Lapidi (Gabriele Di Pietra, Piergiorgio Giacalone e Vanessa Titone) ed entrando in giunta con Paolo Ruggieri, che ricopre la carica di vicesindaco. Il primo a lasciare, alcuni mesi fa, fu Di Pietra, che scelse di costituire un nuovo gruppo consiliare, Civicamente, assieme a Leo Orlando (che per un breve periodo era entrato a far parte del gruppo consiliare di Progettiamo Marsala). L’uscita della Titone fa venir meno il gruppo consiliare, lasciando il consigliere Giacalone (presidente della commissione affari generali) a rappresentare in solitudine il movimento civico.