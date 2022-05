Marsala: crollato un cartellone pubblicitario a Piazza Inam

Per il forte vento, diversi sono stati gli interventi dei Vigili del Fuoco nella giornata di ieri nel trapanese. Oltre all’albero caduto al centro della carreggiata in contrada San Leonardo, in Piazza Francesco Pizzo (Inam), a Marsala, è crollato un grosso cartellone pubblicitario.

Non sembrano esserci particolari danni, anche se vicino c’erano delle auto posteggiate.

Il cartellone si trova ancora per terra – invade soprattutto il marciapiede accanto alla scuola Mazzini – in attesa di essere rimosso.