Interrogazioni in Consiglio: riflettori su scuola, turismo, viabilità e ospedale. Ma non mancano le schermaglie politiche…

Lunga seduta dedicata alle interrogazioni, da parte del Consiglio comunale di Marsala. Dopo aver approvato (15 favorevoli e Rosanna Genna astenuta) la delibera su un Piano di lottizzazione in zona Salinella-Punta d’Alga presentato dalla ditta Aguanno, il massimo consesso civico si è concentrato su vari temi della vita amministrativa e politica della città, rivolgendo una serie di interrogazioni all’amministrazione comunale, giunta a Sala delle Lapidi a seduta iniziata e rappresentata per l’occasione dal sindaco Massimo Grillo, dal vicesindaco Paolo Ruggieri e dagli assessori Oreste Alagna, Giuseppe D’Alessandro, Arturo Galfano, Michele Milazzo e Valentina Piraino.

La consigliera Elia Martinico è tornata a segnalare lo stato indecoroso delle strade del versante sud di Marsala e la mancata scerbatura presso alcune rotatorie (rispetto a cui l’esponente forzista ha parlato di “fauna selvaggia”…) e in prossimità di alcune sale ricevimento del territorio.

Nicola Fici ha ribadito la preoccupazione sulla destinazione dell’Itet, ma anche del corso di laurea in Viticoltura ed Enologia, invitando l’amministrazione a sedersi attorno a un tavolo con i protagonisti della vicenda e a vagliare l’ipotesi di utilizzare per il “Garibaldi” i locali attualmente in uso all’istituzione Marsala Schola, senza intaccare la citata facoltà, definita “un fiore all’occhiello per la città”. Riprendendo il servizio di “Striscia la notizia”, il consigliere di Cento Passi ha sollecitato un intervento dell’amministrazione nei confronti del governo regionale sulla realizzazione del Padiglione per le malattie infettive. Infine, Fici ha invitato la Giunta Grillo a non abbandonare il progetto per la realizzazione della pista ciclopedonale nella zona dei lidi, chiedendo chiarimenti sul collaudo di quella dello Stagnone.

Più politico l’incipit dell’intervento di Leo Orlando, che è tornato sulla verifica che ha portato al rimpasto di Giunta: “Cos’è cambiato?”, ha chiesto l’esponente di Civicamente, stigmatizzando la mancanza di programmazione emersa in alcuni ambiti dell’amministrazione cittadina. Poi Orlando ha chiesto aggiornamenti sul trasporto pubblico, sui plessi scolastici, sugli impianti sportivi chiusi, i quartieri popolari sporchi nonostante gli interventi attuati.

Di decoro urbano ha parlato anche Mario Rodriquez, che poi si è soffermato sull’intervento di consolidamento al lungomare, di fronte al Baglio dei Mille, sulla mancata apertura della palestra Grillo, sui collegamenti con la rete fognaria dei lidi, sulla viabilità nella zona dello Stagnone e su un manufatto fatiscente all’inizio di via Roma che, secondo l’esponente di Cento Passi, andrebbe abbattuto.

Il sindaco Massimo Grillo ha assicurato interventi a sostegno del decoro urbano per poi soffermarsi sulla vicenda dell’Itet, spiegando che l’amministrazione sta ragionando su una programmazione alternativa all’ex Tribunale e che con il commissario Cerami si intende allargare l’interlocuzione al Rettore dell’Università, con l’obiettivo di conciliare le esigenze di tutte le parti in causa. Sul Padiglione e il servizio di “Striscia la Notizia” Grillo si è detto dispiaciuto, sottolineando però che le responsabilità evidenziate non riguardano l’amministrazione o il Consiglio comunale, ma portano a Palermo e Roma e a un’errore di comunicazione sui tempi di esecuzione dell’opera. Il sindaco ha poi ribadito il “no” dell’amministrazione alla pista ciclabile nella zona sud del litorale, ribadendo di poter recuperare i fondi ottenuti dall’Europa con una corsia ciclabile in via Amendola che si incrocerebbe con quella che verrà realizzata nella zona del lungomare cittadino. Rispetto all’intervento del consigliere Orlando, Grillo ha detto di voler evitare il dibattito politico, affermando che anche la Giunta intende “rianimare Marsala” e assicura che c’è stato un impegno volto a “rimettere ordine” nell’attività amministrativa di cui, al di là dei ritardi evidenziati da diversi consiglieri, nei prossimi mesi si potranno vedere i risultati. Sulla partecipazione alla Bit di Milano, rispondendo al consigliere Rodriquez il primo cittadino ha spiegato che si è lavorato per promuovere Marsala, potenziando la collaborazione tra pubblico e privato che può passare anche attraverso l’istituzionalizzazione di alcuni eventi. Sulla via Giacalone, Grillo ha anticipato che il comandante Menfi ha avanzato una nuova proposta che si sta attualmente vagliando.

“Deve fare pace col cervello”, ha detto al sindaco il consigliere Rino Passalacqua, definendo “grave” che il primo cittadino appaia più preoccupato dalla cattiva pubblicità di “Striscia” che dalla mancata riattivazione del “Paolo Borsellino”, ancora utilizzato quasi esclusivamente come Covid Hospital. Il consigliere di minoranza è inoltre tornato a chiedere trasparenza sugli interventi effettuati rispetto alla presenza dei nitrati nell’acqua. Poi ha chiesto aggiornamenti sul ripristino del doppio senso di circolazione all’interno della galleria dello scorrimento veloce, suggerendo l’installazione degli aeratori longitudinali.

Su acqua, programmazione turistica è intervenuta Rosanna Genna, che è tornata anche sull’inserimento del nome “Marsala” in corrispondenza dell’aeroporto “Vincenzo Florio” di Birgi. Inoltre, la consigliera Genna ha stigmatizzato l’ingresso di mezzi all’interno del cimitero cittadino e ha sollecitato l’adozione del Piano Regolatore Generale.

Il consigliere Lele Pugliese è intervenuto sulle condizioni indecorose dei pannelli di informazione turistica, sulle rotatorie, sulla sicurezza all’interno dell’Antico Mercato (“è una bomboniera, cosa vogliamo farne?”), sui mezzi pesanti che non dovrebbero transitare sopra il basolato del centro storico. A seguire, Pugliese ha chiesto informazioni sull’impossibilità di fruire lo Stadio Municipale da parte chi pratica quotidianamente l’atletica leggera.

Gabriele Di Pietra è tornato sulla situazione della scuola “Sirtori”, auspicando che i lavori che interessano l’istituto possano completarsi rapidamente e affermando che non è più possibile ipotizzare doppi turni per gli studenti, né che vi sia ancora incertezza sul prossimo anno scolastico.

Il consigliere Andrea Marino è tornato a dire che il movimento Via non è rappresento in Giunta e ha auspicato l’istituzione di una stanza per ogni gruppo consiliare (“anche uno sgabuzzino 2 metri per 2 metri).

Pino Ferrantelli ha chiesto all’assessora Piraino informazioni sul servizio dedicato ai soggetti autistici, lamentando ancora i disagi legati alla realizzazione della pista ciclabile allo Stagnone.

A seguire ha ripreso la parola il sindaco, che sull’acqua ha affermato di aver chiesto, a sua volta, approfondimenti agli uffici, evidenziando che negli anni passati c’erano parametri di nitrati molto elevati in alcuni pozzi cittadini. “Il problema che abbiamo trovato parte da lontano. Noi lo abbiamo reso pubblico, altri avranno ritenuto di affrontare la questione con modalità diverse”. Sull’Antico Mercato, Grillo ha detto che c’è una bozza di protocollo per un nuovo piano sicurezza che dovrebbe essere attivato prima dell’estate. “Rispetto allo Stadio Municipale siamo in dirittura d’arrivo”, ha garantito il primo cittadino. “Intollerabile che via del Fante e via De Gasperi sono ancora in questa situazione”, ha poi detto Grillo in riferimento ai lavori non ancora conclusi, preannunciando un possibile intervento dell’amministrazione che poi, eventualmente, si rivarrà economicamente sulle imprese. A proposito della rappresentanza del movimento Via, su cui era intervenuto Marino, il sindaco ha ribadito che la citata forza politica è presente in Giunta con tre assessori (Galfano, D’Alessandro e Tumbarello).

Ulteriore giro di interventi, con Orlando che ha sollecitato campagne di sensibilizzazione per la raccolta differenziata e meccanismi di premialità per i cittadini più scrupolosi, ma anche una maggiore illuminazione nelle aree periferiche e un corposo piano di interventi sul decoro urbano (“il senso di abbandono si respira nell’aria”). Il consigliere di Civicamente ha inoltre chiesto di sapere come sono stati investiti gli introiti derivati dall’imposta di soggiorno dello scorso anno. “Per ora – ha evidenziato Orlando – a Marsala turismo è sinonimo di confusione”.

Rino Passalacqua ha ripreso la parola sollecitando un controllo alla pendenza nel dislivello realizzato per l’attraversamento pedonale realizzato di fronte al Monumento ai Mille. Inoltre ha evidenziato la necessità di servizi e percorsi per collegare le zone del kite con il centro della città, ha chiesto chiarimenti sulla realizzazione dell’intervento sull’erosione costiera nella zona di San Giovanni Battista e sul progetto riguardante la realizzazione del Museo del Vino.

Di viabilità e collegamenti stradali nella zona di Birgi (“dove la stagione turistica comincia a marzo”) ha parlato anche il consigliere Gabriele Di Pietra, evidenziando le criticità che si continuano a riscontrare sui servizi (collegamenti, parcheggi, ecc…) e le difficoltà a comprendere come, effettivamente, sono stati spesi gli introiti dell’imposta di soggiorno. Ma il consigliere di Civicamente ha anche incalzato l’amministrazione comunale anche sui siti culturali della città, da tempo chiusi al pubblico, nonché sui ritardi relativi al bando per le associazioni e a quello riguardante il cartellone della manifestazioni estive.

“Parte di quest’amministrazione comunale non fa un tubo”, ha attaccato il consigliere comunale Andrea Marino, aggiungendo “Marsala sembra Beirut in questo momento. Se si ripete domani mattina l’elezione, non si sa dove andiamo a finire. E’ il momento di volare alto, non di restare a terra. Quest’amministrazione va cambiata subito”.

Poi ha preso la parola l’assessora Valentina Piraino, spiegando che il progetto sull’autismo in collaborazione con il Cnr (sollecitato da Ferrantelli) è ormai pronto a partire.

Sulla vicenda del Sirtori è intervenuto l’assessore Paolo Ruggieri, affermando che sono al vaglio dell’amministrazione alcune soluzioni, in qualche modo legate alle altre interlocuzioni del Comune con il Libero Consorzio sul fronte scolastico.

L’assessore Oreste Alagna ha ribadito l’importanza degli eventi istituzionalizzati e presentati alla Bit, a partire dal Kite Fest, riconoscendo la necessità di potenziare i servizi in quella zona ed evidenziando che alcune criticità sono state ereditate dal passato e necessitano tempi lunghi per arrivare a soluzioni adeguate. “E’ facile criticare però bisogna anche essere consapevoli di quanto amministrare sia diventato difficile”, ha poi detto Alagna, invitando i consiglieri ad essere più costruttivi e a fare rete con la Giunta.

Ha ripreso, poi, la parola il sindaco Grillo. “Sull’ospedale Covid abbiamo avuto recenti incontri e posso assicurare che c’è una buona determinazione a poter riordinare i servizi Covid nei presidi ospedalieri della provincia, non concentrando più tutto su Marsala”. Sulla galleria dello scorrimento veloce, c’è stata un’interlocuzione con l’Anas che dovrebbe prendere in gestione quest’importante arteria viaria nel momento in cui si procederà con la nuova bretella autostradale. Grillo, inoltre, ha annunciato che presto la Giunta presenterà al Consiglio una propria proposta sui trasporti pubblici, che potrebbero essere oggetto di esternalizzazione. “La lentezza con cui abbiamo operato in alcune vicende è stata causata dalla necessità di mettere ordine”, ha ribadito il sindaco, affermando che anche sul bando per gli immobili da affidare alle associazioni ci sono stati alcuni ritardi per questa ragione.

L’assessore Arturo Galfano ha spiegato che sarà necessario un ulteriore intervento sulla cosiddetta strada del kite surf, attualmente “in condizioni pessime”. Un’ulteriore via di fuga verrà realizzata a beneficio della viabilità della zona.

Nei prossimi giorni verrà convocata una conferenza dei capigruppo per stilare un nuovo calendario di sedute consiliari.