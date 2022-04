PD Trapani: “Senso di unità per celebrare i valori antifascisti”

Questa mattina insieme una delegazione del Partito Democratico ha partecipato alla celebrazione del 25 aprile organizzata dall’Anpi insieme al Comune di Trapani.

Celebrare il 25 aprile e coltivare la memoria è essenziale, rimarcando con forza il senso di unità che portò tante donne e uomini con storie e culture diverse, a unirsi alla resistenza per regalare un paese libero e democratico.

“Lo stesso senso di unità ci porta oggi tutte e tutti insieme a celebrare la Festa della Liberazione che unisce coloro che si riconoscono nei valori dell’antifascismo, in un momento così delicato per l’Europa e per il popolo ucraino”, affermano in una nota congiunta il segretario provinciale Domenico Venuti e la presidente dell’assemblea provinciale del Pd di Trapani, Valentina Villabuona.