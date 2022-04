Agripesca incontra a Mazara l’assessore Scilla, si parla di fermo pesca e quote tonno

L’associazione Agripesca Sicilia, con il direttore regionale Dario Rustico e il dirigente Giuseppe Marino, responsabile pesca della Provincia di Trapani, ha incontrato ieri l’assessore Toni Scilla a Mazara del Vallo per discutere di alcune problematiche quali: fermo pesca, quote tonno, decreto flussi per l’imbarco di marittimi indonesiani.

Agripesca Sicilia aveva posto questi quesiti in una nota ufficiale nei giorni scorsi che sono stati discussi di presenza con l’assessore Scilla. Durante l’incontro sono stati evidenziati alcuni aspetti importanti e vitali del settore soprattutto sulla questione del fermo regionale siciliano, in particolare l’art. 4 del decreto assessoriale in merito all’attività di pesca da svolgere oltre le 12 miglia dalla costa durante l’interruzione tecnica per le imbarcazioni con sistema a strascico.

L’assessore Scilla in merito alla questione del piccolo strascico e riguardante la pesca costiera locale si è preso l’impegno di portare a conoscenza del Ministero delle Politiche Agricole, nella persona del direttore Rigillo, la possibilità di modificare il decreto assessoriale sul punto in questione per dare continuità lavorativa alle imbarcazioni che esercitano la pesca entro le 6 miglia.