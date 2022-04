Colmata e Waterfront, il Comune di Marsala cerca operatori economici

Il Settore Pianificazione e Gestione del territorio – Grandi Opere del Comune di Marsala, ha indetto una manifestazione di interesse per l’individuazione di 5 di operatori economici da invitare alla successiva procedura per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura relativi alla Direzione dei Lavori, misura e contabilità, sicurezza in fase di esecuzione e assistenza al RUP dell’intervento relativo al 1° stralcio funzionale per la riqualificazione urbanistica ed ambientale dell’area della Colmata Waterfront, adiacente al Porto. L’importo del servizio è di 59.165,34 euro.

Le candidature devono essere presentate entro le ore 14 del 6 di maggio 2022, compilando l’apposito modulo. I 5 operatori da invitare saranno individuati sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, a seguito di espletamento della presente indagine di mercato, tutto nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione.