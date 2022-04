Covid in provincia di Trapani, scendono ancora i contagi nella domenica di Pasqua

Nuovo report dell’emergenza Coronavirus in Provincia di Trapani aggiornato ad oggi, domenica 17 aprile 2022.

Gli attuali positivi sono così suddivisi nei 25 Comuni del territorio provinciale:

Alcamo 588, Buseto Palizzolo 40, Calatafimi Segesta 102, Campobello di Mazara 182, Castellammare del Golfo 242, Castelvetrano 302, Custonaci 71, Erice 314, Favignana 80, Gibellina 19, Marsala 1.425, Mazara del Vallo 393, Misiliscemi 0, Paceco 173, Pantelleria 191, Partanna 100, Petrosino 86, Poggioreale 11, Salaparuta 9, Salemi 81, San Vito Lo Capo 69, Santa Ninfa 44, Trapani 8788, Valderice 2432, Vita 11.

Totale 5658. Solo un ricovero in Intensiva, scendono a 14 i ricoverati in semi-intensiva. 73 in degenza ordinaria.