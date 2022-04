Calano ancora in Sicilia e nel Paese i contagiati dal Covid

Sono 51.993 i nuovi casi di Covid nelle ultime 24 ore, contro i 63.815 di ieri e, soprattutto, i 53.253 di domenica scorsa: prosegue, quindi, una situazione di totale stabilità.



I tamponi processati sono 334. 224 (ieri 422.482) con un tasso di positività che sale dal 15,1% al 15,6%. I decessi sono 85 (ieri 133): le vittime totali dall’inizio dell’epidemia salgono così a 161.687.

Ancora in calo per il sesto giorno di seguito le ospedalizzazioni: le terapie intensive sono 8 in meno (stesso numero di ieri), con 33 ingressi del giorno, e scendono a 403 totali, mentre i ricoveri ordinari sono 120 in meno (ieri -102), 9.758 in tutto. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

Dopo la risalita di ieri tornano a calare i nuovi casi di Covid19 in Sicilia. Nel bollettino diffuso nel giorno di Pasqua e relativo alle ultime 24 ore i contagi sono 3.787 su 23.393 tamponi processati contro i 4.399 i nuovi casi e 28.778 tamponi registrati ieri.

Viene inoltre precisato che dei 3787 nuovi positivi indicati nel bollettino di oggi, 261 sono relativi a giorni precedenti.