Marsala: scomparso Vito Giacalone, l’uomo è stato trovato privo di vita

ore 23.50 I familiari hanno comunicato che l’uomo, Vito Giacalone, è stato trovato privo di vita. Ancora non si conoscono ulteriori dettagli.

Un uomo di circa 60 anni è scomparso nel corso del pomeriggio a Marsala. La segnalazione è giunta alla nostra redazione dai familiari di Vito Giacalone, allontanatosi dalla propria abitazione di contrada San Michele Rifugio per recarsi presso il bar “La Dolce Vita”, intorno alle 16.30. Le ultime notizie dell’uomo risalgono alle 17.50, quando Vito Giacalone ha contattato la famiglia, riferendosi di sentirsi male. Da allora, non è più giunta alcuna notizia. Comprensibile apprensione da parte dei familiari, che hanno avvertito i Carabinieri, che si stanno occupando delle ricerche. Al contempo, invitano chiunque abbia notizie del loro congiunto a mettersi in comunicazione con loro.